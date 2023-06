Ngày 26-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phát hiện một đường dây vận chuyển, cất giấu, mua bán trái phép khí cười (N2O) trên địa bàn tỉnh.



Công an kiểm tra kho chứa khí cười. Ảnh công an cung cấp

Các đối tượng liên quan đường dây này là Lê Châu Thông (SN 1978; ngụ phường Hương An, TP Huế - chủ kho bình chứa khí cười ở đường tránh Huế, thuộc tổ dân phố Phụ Ổ 2, phường Hương Chữ, TP Huế); Đoàn Nhật Phi (SN 2003; chủ kho bình chứa khí cười trên đường Đặng Huy Trứ, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Hoàng Liêm (SN 2003; ngụ phường An Đông, TP Huế) đã bị cơ quan công an xử lý.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 22-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang Liêm đang vận chuyển 3 bình chứa khí cười tại 108 Đặng Huy Trứ, do Phi chỉ đạo Liêm đi giao bán cho khách. Tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 75C-111.xx do Thông làm tài xế, công an phát hiện đang chở 29 bình chứa khí cười. Kiểm tra kho hàng của Thông và Phi, công an phát hiện và thu giữ thêm 97 bình chứa khí cười.