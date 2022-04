Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-4, Tổ công tác số 3 thực hiện kế hoạch tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp của Công an TP Hải Phòng (Tổ công tác HP22), đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Tổ công tác phát hiện tại ngõ 188 phố Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An và khu vực bãi đất trống đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chân cầu vượt khác mức Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm một số người đang vận chuyển các bình khí lạ.



Lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết khí gây cười N2O.

Theo sát di biến động của các đối tượng, ngay sau đó, Tổ công tác HP22 đã bất ngờ kiểm tra, phát hiện một cơ sở có địa chỉ tại Lô 9 phường Đằng Hải (quận Hải An, TP Hải Phòng) có hành vi thực hiện chiết khí N2O (khí cười), vận chuyển đi các quán karaoke và quán bar trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 12 đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết khí gây cười N2O. Lực lượng chức năng thu giữ 1.182 bình kim loại có kích thước và màu sắc khác nhau, 3 máy phục vụ việc san chiết khí gây cười, 8 cân điện tử phục vụ cân khí và nhiều tang vật khác

Qua lời khai ban đầu, người trực tiếp quản lý cơ sở là Vũ Mạnh Hân (SN 1987; trú tại phường Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết đã làm việc tại đây từ tháng 8-2021, có nhiệm vụ quản lý 10 nhân công và 1 kế toán. Vào thời điểm lực lượng công an kiểm tra, Nguyễn Mạnh Hân không xuất trình giấy phép kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại khí nêu trên.

Công an TP Hải Phòng phát hiện, thu giữ hàng ngàn bình N2O (còn được gọi là khí cười).

Trước đó, tại khu vực phường Đằng Lâm (quận Hải An) và quận Đồ Sơn, Công an TP Hải Phòng cũng phát hiện và thu giữ gần 1.700 bình khí N2O.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra.