Ngày 8-11, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Văn Hải Hoàng (SN 1973; trú tại đường Hoài Thanh, phường Thuỷ Xuân, TP Huế), thu giữ hơn 2.300 viên ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Thủy Xuân nắm được nguồn tin Mai Văn Hải Hoàng có những biểu hiện liên quan đến ma túy.

Công an thu giữ số lượng lớn ma túy

Đến khoảng 19 giờ ngày 3-11, công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của Hoàng tại đường Hoài Thanh và thu giữ 2.317 viên nén màu đỏ, 20 viên nén màu xanh. Bước đầu, Hoàng khai nhận tất cả số tang vật trên là ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, đối tượng mua về mục đích để bán kiếm lời.

Đây là vụ án được Công an TP Huế triệt phá với số lượng ma túy lớn trên địa bàn TP Huế trong những tháng cuối năm 2023, thể hiện sự quyết tâm, không khoan nhượng của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.