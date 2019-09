Ngày 17-9, Công an quận 2, TP HCM cho biết đã bàn giao 9 nghi can (6 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) cùng tang vật cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi thông qua app.

Băng nhóm này gồm: Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Han Chao, Zang jin Chen, Qian Ying Jie, Qian Liang Yo (đều mang quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Vương Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã (người Việt Nam).

Nhóm nghi can tại cơ quan công an

Theo điều tra bước đầu, khoảng 16 giờ ngày 14-9, Nguyễn Vương Bảo (nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City, chuyên tạo các app (ứng dụng) như BDong, VDong, UDong… cho vay tiền tín chấp trên mạng đang hoạt động tại một căn nhà thuộc khu phố 2 (phường An Phú, quận 2) xảy ra mâu thuẫn với nhóm người Trung Quốc. Nhóm người này cho rằng Bảo chiếm đoạt tiền công ty nên lớn tiếng đe dọa.

Do sợ bị nhóm người Trung Quốc đánh, Bảo đã nhắn tin cho bạn nhờ thông báo cho công an đến địa chỉ công ty can thiệp.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường kiểm tra thì phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi nên phối hợp với Công an TP HCM điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tại địa chỉ trên có hai công ty là Công ty TNHH Kyushu và Công ty Star City đang hoạt động cho vay tín chấp do ông Nguyễn Khắc Hạnh làm giám đốc và một người tên là Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm phó giám đốc.

Tại hai công ty này có khoảng 30 nhân viên là người Trung Quốc và Việt Nam đang làm việc. Hai công ty này đăng ký kinh doanh tại quận Gò Vấp trong tháng 4 và tháng 5-2019.

Sau khi tạo các app (do người Trung Quốc lập), hai công ty này thông qua facebook để quảng cáo đến người tiêu dùng vay tiền dưới hình thức nhanh và gọn qua điện thoại di động.

Ban đầu 2 công ty này hoạt động tại một căn hộ ở phường Bình Khánh, quận 2. Ngày 30-7, Yan Xin thuê một căn nhà ở khu phố 2, phường An Phú, quận 2 để đổi địa điểm tiếp tục hoạt động cho vay.

Nếu khách có nhu cầu chỉ cần cung cấp đầy đủ các thông tin vào app như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, CMND, số tài khoản ngân hàng... Sau đó, nhân viên công ty sẽ thẩm định, nếu khách đủ điều kiện sẽ được vay tiền.

Đáng nói, người vay tiền phải chịu phí dịch vụ là 24% trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%. Số tiền công ty cho vay từ 1,2 triệu đồng trở lên dưới hình thức chuyển khoản. Đến hạn khách phải trả đủ số tiền vay và tiền lãi, nếu không sẽ bị phạt thêm 4%/ngày.

Nếu khách chậm hoặc không trả tiền thì bị các đối tượng "xã hội đen" liên tục đe dọa, khủng bố, nói xấu trên mạng.