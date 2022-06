Ngày 28-6, TAND quận 8 (TP HCM) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bông (SN 1966), Thái Kim Yến (SN 1994, con ruột bị cáo Bông, cùng ngụ quận 8) cùng mức án 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".



Tại tòa, sau khi được xem lại video từ camera hiện trường, hai bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Hai bị cáo tại toà.

Theo hồ sơ, trưa 15-10-2021, UBND phường 6, quận 8 tổ chức chi gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3, mẹ con bị cáo đến yêu cầu được nhận tiền. Qua rà soát, đại diện chính quyền phường giải thích bà Bông không thuộc đối tượng được nhận tiền hỗ trợ theo quy định. Lúc này, cả 2 la hét, gây mất trật tự ở khu vực phát tiền trợ cấp và dùng điện thoại quay phim.

Thời điểm này, hai cán bộ công an phường 6 được phân công nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đã yêu cầu họ ra khỏi khu vực. Cả hai không chấp hành còn hung hăng kéo áo, cào cấu cán bộ công an.

Khi bị khống chế đưa về trụ sở công an để làm việc, mẹ con bị cáo tiếp tục la hét, chống đối nên Công an phường 6 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an quận 8 để làm rõ.