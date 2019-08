Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 - TP HCM đã đến quán Phở Hòa tại số 280C Pasteur, phường 8, quận 3, TP HCM, ghi nhận hiện trường, làm việc với những người trong gia đình về việc trong một tháng 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm,...

Ông Phan Tùng Linh (chủ quán phở Hòa Pasteur) cũng đã đến Công an quận 3 làm việc về một số vấn đề liên quan.

Phở Hòa ngưng phục vụ để khách phục hậu quả

Thông báo gửi đến khách hàng

Sáng 1-8, quán Phở Hòa cũng đã tạm nghỉ bán để khắc phục hậu quả của 8 vụ tạt sơn, mắm tôm và chất bẩn. Theo ghi nhận của phóng viên, trên tường, trên cửa cuốn của quán vẫn còn nham nhở những vết bẩn, sơn đỏ,... do giang hồ ném vào những ngày trước đó.

Phở Hòa Pasteur cũng đã dán thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về việc ngưng phục vụ: "Chúng tôi rất tiếc và chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự bất tiện này".



Sơn đỏ trên cửa nhà của quán phở Hòa

Kẻ gian 8 lần tạt sơn và mắm tôm vào quán phở Hòa

Ông Phan Tùng Linh cho hay quán phải tạm nghỉ để sửa sang cho chỉnh chu, bởi nếu để nhếch nhác như vậy kinh doanh sẽ không hay, nhất là khi quán có rất nhiều du khách nước ngoài đến ăn uống.

Cũng trong sáng cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã đến Công an phường 8, quận 3 để tìm hiểu nguyên nhân vì sao quán bị tạt sơn, mắm tôm đến 8 lần nhưng công an vẫn bó tay thì được thượng úy Hoàng Văn Thực - trực ban Công an phường 8, quận 3 cho hay: "Sau khi nhận đơn của chủ quán phở Hòa, chúng tôi đã chuyển lên công an quận và quận đang làm vụ này, chúng tôi không trả lời vấn đề liên quan".

CLIP Phở Hòa bị giang hồ tấn công

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Võ Anh Tuấn (con rể thứ 6 của gia đình quán phở Hòa) có vay mượn số tiền hơn 8 tỉ đồng bên ngoài xã hội. Nhiều chủ nợ, công ty thu hồi nợ đến quán phở Hòa Pasteur gây áp lực yêu cầu ông Tuấn trả nợ.

Từ ngày 1-7, sau khi ông Tuấn tắt điện thoại, quán phở Hòa Pasteur đã 8 lần bị tạt sơn, mắm tôm,... Phẫn nộ hơn, kẻ gian tạt ngay ban ngày và tạt thẳng chất bẩn vào người thực khách trong đó có những du khách nước ngoài khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy.