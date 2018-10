Phong tỏa tuyến phố, triển khai bắn tỉa để truy bắt tội phạm nguy hiểm

01/10/2018 14:28

Vào khoảng gần 12 giờ trưa ngày 1-10, lực lượng Công an TP Vinh (Nghệ An) đã tiến hành phong tỏa đường Hồng Bàng, TP Vinh, Nghệ An tổ chức vây bắt một đối tượng hình sự nguy hiểm đang cố thủ trong nhà.

Tại hiện trường, Báo Người Lao Động ghi nhận có nhiều chiến sĩ công an chốt chặn các ngả đường. Phía trên nhà cao tầng, theo quan sát, lực lượng bắn tỉa đã được triển khai.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường theo dõi sự việc.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường. Lực lượng chức năng hiện đang vận động đối tượng hình sự ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn đang cố thủ trong nhà.



Tuyến đường Hồng Bàng, TP Vinh bị cảnh sát phong tỏa

Lực lượng cơ động được triển khai

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường

Lực lượng bắn tỉa triển khai trên nhà cao tầng

