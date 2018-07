Bị vây bắt, đối tượng truy nã bắn bị thương 2 cán bộ công an

12/07/2018 20:23

Đối tượng Già Chá Xìa tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An

Ngày 12-7, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Già Chá Xìa (59 tuổi), trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn. Người đàn ông này bị bắt vì lệnh truy nã về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, 4 năm trước, vợ của Xìa là Vừ Y Rùa (52 tuổi) dùng dao chém chị gái nên bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích. Sau khi gây ra vụ việc, Rùa bỏ trốn khỏi địa phương và bị phát lệnh truy nã. Tháng 12-2017, trinh sát nắm được bà Rùa xuất hiện ở địa phương nên bố trí người vây bắt. Trên đường dẫn giải bị can về trụ sở công an, 2 cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn bất ngờ bị Xìa và 2 người con của ông này là Già Pá Xồng (34 tuổi) và Già Pá Khù (26 tuổi) dùng hung khí tấn công khiến 1 cảnh sát bị thương.

Già Pá Xồng và Già Pá Khù đã bị bắt, riêng vợ chồng Xìa kịp bỏ trốn lên núi. Đến ngày 16-1-2018, Rùa đến công an đầu thú. Riêng Già Chá Xìa tiếp tục bỏ trốn nên ngày 5-2-2018, Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã đối với người đàn ông 59 tuổi này.

Ngày 11-7, phát hiện Già Chá Xìa đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh giữa xã Đoọc Mạy và xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Kỳ Sơn lên kế hoạch vây bắt. Khi các trinh sát ập vào khống chế thì Già Chá Xìa đã dùng súng ngắn bắn trả quyết liệt để thoát thân khiến đại úy Trần Thế Nghĩa và trung úy Lô Mạnh Tưởng (cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn) bị thương. Đối tượng Xìa bị khống chế ngay sau đó.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế, 5 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. Khám xét tại lán trại của Già Chá Xìa, lực lượng chức năng thu thêm 1 khẩu súng tự chế và 1 dao nhọn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Ngọc