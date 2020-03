Ngày 17-3, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh bắt giữ một xe tải chở hơn 10 tấn trái cây sấy khô các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bốc mùi và gần 400 chiếc xe nhựa đồ chơi trẻ em không có hóa đơn chứng từ.



Toàn bộ số hàng đã được lập biên bản và xử lý theo quy định

Trước đó, ngày 14-3, tại Km 824 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Trung Trạch, Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, đã đón dừng kiểm tra xe tải mang BKS: 89C - 019.88 do Nguyễn Xuân Trọng (SN 1991, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có hơn 10 tấn trái cây sấy khô các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiều trái cây các loại sấy khô, không có nguồn gốc xuất xứ và bốc mùi

Ngoài ra, trên xe còn chở 366 chiếc xe đồ chơi trẻ em các loại không có hóa đơn chứng từ. Tổng trị giá lô hàng ước tính hơn 400 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng nói trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.