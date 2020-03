Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam nhóm đối tượng người Quảng Trị tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.



Nhóm đối tượng ở Quảng Trị bị khởi tố vì hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vật liểu nổ

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Trần Quang Điểu (37 tuổi, ngụ xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ); Hồ Văn Duy (19 tuổi, ngụ xã Thuận, huyện Hướng Hóa); Hồ Văn Mới (29 tuổi) và Hồ Văn Kiên (43 tuổi, đều ngụ xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8-3, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang Điểu, Mới và Lành có hành vi vận chuyển 3 bao lác thuốc nổ (tổng 98kg) tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Tân Việt, xã Trường Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Thời điểm tổ chức vây bắt, 2 đối tượng khác là Hồ Văn Kiên và Hồ Văn Duy đã bỏ trốn vào rừng.

Nhóm đối tượng khai nhận, số thuốc nổ trên được mua từ Lào về cất giấu, sau đó đưa từ Quảng Trị ra Quảng Bình để tiêu thụ.

Công an đã truy tìm, phát hiện thêm 5 bao lác được nhóm đối tượng cất giấu, với tổng trọng lượng là 154kg đều là thuốc nổ.

Số thuốc nổ thu giữ từ chuyên án đều là hỗn hợp thuốc nổ mạnh, thuộc nhóm vật liệu nổ dùng trong quân sự

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định tổng số thuốc nổ trong 8 bao lác trên đều là hỗn hợp thuốc nổ mạnh, thuộc nhóm vật liệu nổ dùng trong quân sự.

Đến ngày 12-3, 2 đối tượng bỏ trốn là Hồ Văn Kiên và Hồ Văn Duy đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Riêng đối với Hồ Văn Lành tham gia vận chuyển thuốc nổ nhưng do chưa đủ 16 tuổi, hành vi không cấu thành tội "vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ" nên công an đã quyết định trả tự do cho Lành.