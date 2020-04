Nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động trưa 17-4, cho biết UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa ban quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Cao Đức Toàn - Trưởng Công an xã Trung Hóa vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Trụ sở xã Trung Hóa

Theo kết luận của UBKT Huyện ủy Minh Hóa và Công an tỉnh Quảng Bình, ông Cao Đức Toàn sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) do Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai (cấp ngày 15-10-2009) để làm hồ sơ xét tuyển học lớp Trung cấp Công an xã khóa II (2009-2011) và lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa VI (2014-2015) là bằng giả.

Công an huyện Minh Hóa sau đó cũng đã ban hành công văn gửi Thường trực Huyện ủy và UBND huyện khẳng định các vi phạm của ông Cao Đức Toàn đã rõ và đề xuất UBKT Huyện ủy xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng; Phòng Nội vụ huyện tham mưu thành lập hội đồng xử lý kỷ luật đối với những sai phạm về mặt chính quyền.

Sau đó, UBND huyện Minh Hóa đã ban hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Trưởng Công an xã Trung Hóa đối với ông Cao Đức Toàn.

Mới đây, Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa cũng đã làm việc với Đảng ủy, UBND xã Trung Hóa, các bên thống nhất đề nghị cho thôi việc đối với ông Toàn và không bố trí công tác khác do không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về công chức cấp xã.

Theo sơ yếu lý lịch ông Cao Đức Toàn lưu tại Văn phòng Đảng ủy xã Trung Hóa: Từ năm 1995 đến 1997, ông Toàn nhập ngũ, là chiến sĩ tại Đồn biên phòng 585 - Thượng Hóa; Từ năm 2005 đến 2010 là Trưởng Công an xã, Đảng ủy viên, đại biểu HĐND xã; Tháng 9-2010 đến tháng 2-2015, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đại biểu HĐND, Trưởng Công an xã; Từ tháng 3-2016 đến nay là Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã Trung Hóa.

Trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ để triển khai công tác quy hoạch bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hóa đối với ông Cao Đức Toàn - Trưởng Công an xã, Ban Tổ chức Huyện ủy Minh Hóa mới phát hiện ra ông này không có bằng tốt nghiệp THPT.