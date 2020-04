Sáng 22-4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết vừa kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý liên tiếp 2 vụ gian lận thương mại giá trị hàng hóa gần 100 triệu đồng trên địa bàn.



Cửa hàng điện thoại di động "Bảo Mobile"

Trước đó, ngày 21-4, Công an huyện Bố Trạch phối hợp Công an xã Đại Trạch đã tiến hành kiểm tra Cửa hàng điện thoại di động "Bảo Mobile" tại thôn Phúc Tự Đông (xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) do Trần Văn Gắng (SN 1981, người địa phương) làm chủ và phát hiện 14 chiếc điện thoại di động các loại IPhone, Sony speria, Nokia do nước ngoài sản xuất, trị giá hàng hóa ước tính 70 triệu đồng.

Cửa hàng điện thoại di động "Hải Dương"

Tiếp đó, cũng trong ngày 21-4, lực lượng Công an huyện Bố Trạch phối hợp Công an xã Phúc Trạch tiến hành kiểm tra Cửa hàng điện thoại di động "Hải Dương Mobile" do Nguyễn Văn Dương (SN 1988, ngụ xã Phúc Trạch) làm chủ phát hiện 5 chiếc điện thoại IPhone các loại, giá trị hàng hóa ước tính 20 triệu đồng.

Nhiều chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu nước ngoài sản xuất không có các giấy tờ chứng minh nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, 2 chủ cửa hàng đã không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh ngồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ tang vật để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.