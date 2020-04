Chiều 12-4, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra vụ việc người đàn ông dùng mũ bảo hiểm tấn công cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.



Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tiên Sơn, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút tối 11-4, tổ cán bộ làm việc tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước) thì phát hiện ông Nguyễn Phuớc T. (38 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi; cùng ngụ xã Tiên Sơn) không mang khẩu trang nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang y tế miễn phí.

Tuy nhiên, Tình không đeo khẩu trang và có lời lẽ xúc phạm tổ công tác. Tiếp đến, Tình dùng mũ bảo hiểm đánh 1 cán bộ trong tổ kiểm soát dịch Covid-19 xã Tiên Sơn. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tiên Phước đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, lập biên bản về sự việc này.

Nguyễn Văn Phương bị khởi tố bị can, bắt tạm giam

Đây là vụ việc có yếu tố chống đối người thi hành nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 thứ 3 ở Quảng Nam.

Mới đây, Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phương (SN 1982; ngụ thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Phương được xác định đã có thái độ bất hợp tác, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát và dùng dụng cụ cào lúa tấn công cán bộ Công an huyện Nông Sơn hôm 6-4.

Nguyễn Trung Thành bị truy nã

Trước đó, ngày 5-4, đối tượng Nguyễn Trung Thành (SN 1988; ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) có hành vi tát nữ cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tam Thành. Hiện Thành đang bị Công an huyện Phú Ninh phát lệnh truy nã.