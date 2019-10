Rạng sáng 7-10, hàng chục trinh sát Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đột kích quán karaoke Luxury (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), phát hiện 43 người đang nhảy múa, lắc lư theo tiếng nhạc ở các phòng hát.



Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện gần 100 thanh niên nam nữ dùng ma túy trong quán karaoke

Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều gói bột màu trắng và viên nén màu hồng được vứt vương vãi xuống nền phòng; trên bàn còn có nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 34 nam, nữ dương tính với ma túy. Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở karaoke Luxury không xuất trình được giấy phép hoạt động.

Các thanh niên bị lập biên bản vi phạm

Trước đó, rạng sáng 28-9, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiến hành kiểm tra quán Karaoke Five Star (thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) phát hiện tạii 4 phòng hát có tổng cộng 28 nam, nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đa số là những chàng trai, cô gái trẻ

Lúc 1 giờ 45 phút sáng 22-9, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động gần 100 chiến sĩ bất ngờ kiểm tra quán karaoke Paradise (số 135 – 137 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) do Trần Cao Tuyến (SN 1967; ngụ xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) làm chủ cơ sở. Qua kiểm tra, có 28 khách trong đó có 17 nam, 11 nữ và 4 nhân viên quán dương tính với chất ma túy.