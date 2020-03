Ngày 16-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lạc (SN 1991; ngụ xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Văn Anh (SN 1992; ngụ phường Mân Thái, quân Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Nguyễn Xuân Lạc (ảnh trên) và Nguyễn Văn Anh tại cơ quan điều tra Ảnh: Minh Tuấn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, xác định Lạc và Anh là 2 đối tượng tình nghi hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn nên Công an TP Tam Kỳ bắt giữ Nguyễn Văn Anh khi đối tượng này đang điều khiển xe máy Sirius gắn biển số giả, tang vật mà Anh và Lạc đã trộm cắp tại xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 5-3.

Qua đấu tranh, Anh và Lạc khai nhận trong hai ngày 4 và 5-3 còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác tại TP Tam Kỳ. Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ 4 xe máy là tang vật của 3 vụ trộm cắp trên.

Tang vật mà cặp đôi trộm của người dân Ảnh: Minh Tuấn

Được biết, Lạc có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, Nguyễn Văn Anh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai đều nghiện ma túy, mới vừa ra tù năm 2019.