Ngày 27-2, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Yên Thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc 2 thanh niên bị đánh thương vong do nghi bắt trộm chó.



Nơi xảy ra vụ đánh hội đồng 2 thanh niên nghi trộm chó

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân ở xã Mã Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy đến địa bàn xã bắt trộm chó nên hô hoán, vây bắt. Hai thanh niên trên sau đó bị người dân chặn bắt được trên đoạn đường liên xã giữa 2 xã Mã Thành và Thọ Thành. Do quá bức xúc, nhiều người dân đã xông vào đánh hội đồng 2 thanh niên gục tại chỗ.

Khi lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, cả 2 thanh niên đều đã bất tỉnh, bên cạnh là chiếc xe máy bị đốt cháy cùng 3 con chó, 1 bộ kích điện để bắt chó. Ngay sau đó, 2 thanh niên trộm chó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Duy Chính, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Yên Thành, cho biết khoảng hơn 4 giờ sáng nay 27-2, bệnh viện tiếp nhận 2 thanh niên (ngụ xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) được đưa vào cấp cứu, trong đó 1 người đã tử vong.