Ngày 21-2, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Ngọc (SN 1991; ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhất Thành Nam (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Công ty Nhất Thành Nam ngang nhiên phân lô bán nền

Ngoài ra, Công an thị xã Điện Bàn cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1975; ngụ phường Điện An, thị xã Điện Bàn) để điều tra về tội danh trên. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ, ông Vỹ có 4.100 m2 đất vườn tại khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Đây là diện tích đất vườn của nhiều hộ dân được ông Vỹ mua lại rồi tiến hành hợp thửa.

Dù chưa được chuyển đổi mục đích từ đất vườn sang đất ở nhưng ông Vỹ và Công ty CP Nhất Thành Nam đã "vẽ dự án ma" với cái tên rất kêu Coco Green Home. Sau đó, Công ty CP Nhất Thành Nam đã tiến hành thi công đường bê-tông nội bộ và phân 40 lô đất nền bán cho 34 khách hàng, thu hàng tỉ đồng. Sau khi sự việc vỡ lở, Công ty CP Nhất Thành Nam đã trả lại 9 tỉ đồng mà người dân đã đặt cọc.