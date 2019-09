Hiện trường vụ án

Ngày 19-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an TP Hạ Long và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đang điều tra, truy bắt nghi can đâm nhiều nhát khiến chị N.T.M trọng thương sau đó tử vong.

Theo đó, khoảng 5 giờ 30 sáng 19-9, chị N.T.M (SN 1986, trú tại tổ 4, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, là công nhân Công ty Dầu thực vật Cái Lân), chạy xe máy từ phía Hòn Gai sang Bãi Cháy. Khi lên tới cầu Bãi Cháy (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) chị M. bất ngờ bị 1 đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, tay, chân, sườn bên trái…

Ngay sau khi ra tay hành sự một cách lạnh lùng, đối tượng vứt hung khi lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Chị M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy trong tình trạng nguy kịch. Do nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm lại mất nhiều máu nên bệnh viện đã kêu gọi các tình nguyện viên có nhóm máu phù hợp hiến máu cứu người. Trưa cùng ngày, chị M. được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật nhưng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ và cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Công an xác định nguyên nhân bước đầu vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện lực lượng công an đang tập trung truy bắt hung thủ gây án.