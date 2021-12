Ngày 13-12, đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng số tiền 50 triệu đồng cho ban chuyên án 1112G vì đã khám phá thành công vụ án "Giết người" xảy ra đêm 11-12 tại huyện Triệu Phong gây rúng động dư luận.



Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Võ Viết Đạt (SN 1980; ngụ tại thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng) đã nhờ Đoàn Thanh Tuấn (SN 1972; ngụ tại thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) gọi điện hẹn bà Lê Thị H. (SN 1972; ngụ tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) đến một địa điểm do đối tượng Đạt định sẵn, rồi bất ngờ dùng hung khí tấn công nạn nhân. Hậu quả, bà H. bị tử vong.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho ban chuyên án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Sau khi gây án, Đạt cùng với Tuấn dùng ô tô đem thi thể của bà H. phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Riêng chiếc mô tô của bà H., 2 đối tượng đã thả xuống sông Thạch Hãn.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án mang bí số 1112G phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh này khẩn trương vào cuộc điều tra. Trong thời gian chưa đến 24 giờ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ các đối tượng gây án.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, vào khuya 11-12, người dân phát hiện thi thể bà H. trôi trên sông Thạch Hãn nên trình báo cơ quan chức năng. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị xác định đây là vụ án mạng nên đã chỉ đạo lực lượng triển khai nhanh các mũi điều tra. Đến chiều 12-12, cơ quan công an đã xác định được 2 nghi phạm gây ra vụ án mạng trên nên tạm giữ hình sự, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án.