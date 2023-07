Ngày 3-7, TAND TP HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Tâm (SN 1990; quê Trà Vinh) về tội "Giết người". Nạn nhân là mẹ ruột của bị cáo.



Vụ án từng được đưa ra xét xử hồi đầu tháng 5. Tuy nhiên, tại phiên xét xử đó, HĐXX nhận định vụ án còn nhiều vấn đề cần được làm rõ như khả năng nhận thức và tình trạng tâm thần của bị cáo... nên đã trả hồ sơ cho VKSND TP HCM điều tra bổ sung.

Trước đó, Tâm được đưa đi điều trị bắt buộc về tâm thần trong gần 2 năm.



Bị cáo Vũ Văn Tâm

Nội dung vụ án thể hiện ngày 16-4-2019, Tâm dùng thanh sắt tự đâm vào mắt mình nên mẹ ruột đã đưa Tâm đi bệnh viện. Khuya ngày 17-4-2019, Tâm mất ngủ nên đi ra đi vào và được mẹ nhắc nhở. Lúc này, bị cáo lấy cây dao để dưới gầm giường chém nhiều nhát vào người mẹ khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Tâm tự tử nhưng không thành. Tâm tiếp tục cầm dao xông ra đường. Gặp một bé gái đang đi bộ, Tâm cầm dao bước theo. Lúc này, anh Đ. P. C. đang chở vợ trên xe máy thấy vậy thì dùng xe cản Tâm lại. Tâm chém anh C. nhưng bị anh C. khống chế và giao cho công an.

Trước toà, bị cáo khai thời điểm xảy ra vụ án tâm trí không bình thường. Tâm miêu tả đầu óc như "có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong". Theo lời bị cáo, ít nhất 5 ngày trước khi vụ án xảy ra, Tâm đã sử dụng ma tuý. Bị cáo từng nghiện ma túy nhiều năm trước, tự cai nghiện nhiều lần nhưng vẫn tái nghiện.

Kết quả giám định pháp y tâm thần của Tâm thể hiện trước và sau khi gây án, bị cáo mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi mà nguyên nhân là do sử dụng ma túy.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm tù chung thân về tội "Giết người".