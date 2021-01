Ngày 4-1, liên quan đến vụ nam tài xế hành hung 1 nam thanh niên khác đến gãy răng, chảy máu mũi sau khi được nhắc nhở di chuyển xe ôtô để tránh ùn tắc trên đường phố Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) vừa có những thông tin chính thức ban đầu.

Hình ảnh nam thanh niên bị hành hung sau khi được cho là đến nhắc nhở tài xế xe bán tải di chuyển để tránh gây ùn tắc được lan truyền trên mạng xã hội

Theo công an, hồi 21 giờ 25 phút 31-12-2020, Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân tiếp nhận tin trình báo của anh P.T.A. (SN 1995; trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) về việc bị một người đàn ông hành hung gây thương tích tại chỗ quay đầu xe trên đường Khuất Duy Tiến gần ngã tư Nguyễn Trãi vào tối cùng ngày 31-12. Lúc này, anh T.A. đang bị chảy máu vùng mặt, sức khỏe không ổn định nên Công an phường Thanh Xuân Bắc đưa anh T.A. vào Bệnh viện Bộ Xây Dựng để khám thương.

Hồi 18 giờ 1-1, anh P.T.A. tiếp tục đến trụ sở Công an phường Thanh Xuân Bắc để cung cấp thông tin. Theo anh T.A., vào khoảng 20 giờ 15 phút 31-12, anh điều khiển xe ôtô đến chỗ quay đầu xe trên đường Khuất Duy Tiến (đối diện khu tập thể C2, Thanh Xuân Bắc) thì bị xe ôtô Toyota mang BKS 29C-583.95 dừng chắn lối quay đầu nên phải dừng lại. Anh T.A. xuống xe yêu cầu lái xe di chuyển. Người đàn ông điều khiển xe mang BKS 29C-583.95 đã lăng mạ, tát vào mặt, đấm đá đánh anh T.A. gây thương tích, chảy máu vùng mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp Công an phường Thanh Xuân Bắc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng hành hung anh P.T.A..

Người được cho là tài xế điều khiển chiếc xe ôtô Toyota hành hung anh P.T.A. - Ảnh cắt từ clip

Tài xế Vũ Ngọc Long khi bị triệu tập tới cơ quan công an - Ảnh: OTO+

Đến 18 giờ 3-1, Công an quận Thanh Xuân đã xác định và triệu tập Vũ Ngọc Long (SN 1973; trú tại: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; nghề nghiệp tự do) đến cơ quan công an để làm rõ hành vi hành hung anh P.T.A. vào tối ngày 31-12.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận khoảng 20 giờ 30 phút 31-12, Long điều khiển xe ôtô Toyota mang BKS 29C-583.95 cùng gia đình di chuyển trên đường Khuất Duy Tiên. Khi đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi, xe ôtô của Long gặp sự cố nên phải dừng lại. Lúc này, anh T.A. lái xe ôtô đi sau xe Long đã xuống nói chuyện. Cả hai sau đó đã xảy ra xô xát, Long dùng tay chân đánh anh T.A. gây thương tích rồi bỏ đi.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội đang đang lan truyền thông tin cho rằng lái xe ôtô bán tải này là Thượng úy Công an đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật; lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đăng tải thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an theo quy định của pháp luật.