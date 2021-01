Tối 3-1, tin từ Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết đã xác định được tài xế (người điều khiển xe ôtô Toyota mang BKS 29C-583.95) hành hung anh T.A. (26 tuổi, trú tại Hà Nội) chấn thương, gãy một chiếc răng vào tối 31-12-2020 trên đường Khuất Duy Tiến, đoạn thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.

Tài xế điều khiển chiếc xe ôtô Toyota được cho là người hành hung người khác - Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, nam tài xế này tên Long, nghề nghiệp tự do. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập tài xế này về trụ sở để lấy lời khai, xác minh, làm rõ.



Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế này là thượng úy công an tên Long, đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự thuộc Công an quận Thanh Xuân, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết thông tin trên là sai sự thật. Ai thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm.



Trước đó, theo trình báo của anh T.A., khoảng 20 giờ 15 tối 31-12-2020, anh điều khiển xe ôtô chở bạn đi trên đường Khuất Duy Tiến thì xuất hiện xe ôtô Toyota mang BKS 29C - 583.95 chắn tại lối quay đầu khiến xe của anh không di chuyển được. Sau vài lượt đèn đỏ, chiếc Toyota vẫn nhích từng tí một khiến hàng xe dài đằng sau không đi được, bấm còi inh ỏi. Thấy việc đỗ dừng của xe ôtô Toyota khiến đường bị ùn ứ, anh T.A. đã tiến lại gần, gõ cửa kính để nhắc nhở người tài xế bên trong tiếp tục di chuyển tránh làm tắc đường.



Hình ảnh nam thanh niên bị hành hung sau khi được cho là đến nhắc nhở tài xế xe bán tải di chuyển để tránh gây ùn tắc được lan truyền trên mạng xã hội

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi xe Toyota, người tài xế này lập tức dùng tay tát vào mặt, đập đầu anh T.A. vào nắp capô. Không dừng lại, tài xế xe Toyota còn dùng đầu gối, cùi chỏ đánh nhiều lần vào ngực, lưng và cổ anh T.A..



Hành hung xong, người tài xế xe Toyota vào trong xe ôtô chốt cửa lại. Anh T.A liền đứng chặn đầu xe với mục đích không cho di chuyển, đồng thời nói sẽ gọi công an đến giải quyết. Ngay lập tức, người tài xế Toyota cầm một vật dài khoảng 10 cm bước ra khỏi xe, chạy đến kề vật này vào cổ áo, bắt anh T.A. quỳ xuống. Khi thấy anh T.A. dùng tay che chắn vùng mặt, người tài xế dùng tay còn lại ghì đầu anh xuống, thúc đầu gối vào mặt khiến anh T.A. bị thương tích ở trán, gãy một chiếc răng. Sau đó, người này cùng người thân ngồi trên xe bỏ đi.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), chiếc xe Toyota trong vụ việc mang BKS 29C-583.95 thuộc sở hữu của bà V.Q.H. (trú phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký vào ngày 17-5-2016.

Đáng chú ý, theo chia sẻ từ anh T.A, vào ngày 2-1, một người lạ đã nhắn tin cho anh với mong muốn gỡ bỏ hết các bài viết trên mạng xã hội liên quan đến việc bản thân bị hành hung. Trong sáng 3-1, anh T.A. đã trình báo toàn bộ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân để lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.