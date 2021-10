Ngày 13-10, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đã phối hợp với lực lượng chức năng vận động ông Đào Mạnh Hùng (SN 1974, trú tại quận Hà Đông) ra đầu thú sau khi gây ra vụ nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 mẹ con trọng thương.



Đào Mạnh Hùng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó vào đêm 10-10, trên đường Văn Khê, khu đô thị Văn Phú (phường Phú La, quận Hà Đông) hướng ngã ba Kiến Hưng đi ngã tư Văn Phú (quốc lộ 6), anh Hoàng Trọng P. (SN 1990 ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở mẹ là bà Đặng Thị H. (SN 1968) khi trời đang mưa to. Tại đây, mẹ con anh P. bất ngờ bị một chiếc ôtô chạy với tốc độ cao tông trúng.

Sau khi húc trúng mẹ con anh P., chiếc ôtô tiếp tục chạy với tốc độ cao đẩy 2 nạn nhân bị trọng thương cách vị trí va chạm chừng 100 m. Sau đó, tài xế lái ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Hà Đông đã ra thông báo truy tìm người và phương tiện gây tai nạn. Đến 18 giờ ngày 12-10, Công an quận Hà Đông đã vận động Đào Mạnh Hùng (đang làm nghề kinh doanh tự do) ra đầu thú.

Tại cơ quan công an Hùng khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 10-10, một mình điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 30G-573.22 đi từ khu đô thị Xa La (quận Hà Đông) về khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông).

Mặc dù trời mưa to nhưng Hùng vẫn điều khiển xe với tốc độ nhanh, khoảng 90 km/giờ. Đến trước số nhà 90 TT20 đường Văn Khê thuộc phường Phú La, xe ôtô của Hùng đã tông vào phần đuôi sau xe máy của mẹ con anh P. và đẩy chiếc xe lao về phía trước khoảng hơn 100 m.

Sau khi phát hiện xe ôtô đã tông vào xe máy, Hùng không dừng mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường, lái về hầm chung cư. Tối hôm sau, Hùng điều khiển xe đi đến gara ôtô trên địa bàn phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để sửa chữa.

Bước đầu, Đào Mạnh Hùng khai nhận trước khi gây ra vụ tai nạn trên có uống bia rượu.