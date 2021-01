Chiều 27-1, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đối tượng Bùi Hoàng Can (SN 1982; ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), nghi can giết anh Nguyễn Chú C. (SN 1996; ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc) đã ra đầu thú.

Tài xế Bùi Hoàng Can. Ảnh do công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 26-1, tại khu phố 1, phường Dương Đông, giữa Can và C. có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Can đã đâm chết C. rồi bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn, Can cạo trọc đầu nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Can là tài xế của một hãng taxi trên địa bàn TP Phú Quốc, vừa mới ly hôn vợ thì xảy ra vụ án mạng nói trên.