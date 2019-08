Vụ việc sản phụ Vy Thị Yến (ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chuyển dạ, được gia đình thuê xe chở đến bệnh viện nhưng lại bị tài xế bỏ rơi dọc đường đi, sau đó cháu bé sơ sinh tử vong đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Gia đình chị Yến cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên xuất phát từ hành vi từ chối chở sản phụ đến bệnh viện của tài xế ô tô.



Liên quan đến vấn đề pháp lý trong vụ việc này, luật sư Lê Quang Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng nếu muốn làm rõ đến cùng sự việc liên quan đến cái chết đau lòng của cháu bé, gia đình nên đề cập rõ mong muốn, nguyện vọng đến cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là cơ quan công an. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ, xem xét về căn cứ khởi tố hình sự. "Với sự hợp tác từ phía gia đình, cơ quan công an có thể tiến hành xác minh nguyên nhân cháu bé tử vong (do tài xế bỏ rơi dẫn đến hậu quả không cấp cứu kịp thời hay còn nguyên nhân khác?); ý chí của tài xế khi vụ việc xảy ra… Nếu có đủ căn cứ chứng minh nguyên nhân chính khiến cháu bé tử vong là do tài xế từ chối đưa sản phụ đi bệnh viện hay tài xế thừa nhận tội lỗi thì pháp luật có thể xem xét yếu tố hình sự trong hành vi vô ý làm chết người"- luật sư Vũ nhấn mạnh.

Về vấn đề bồi thường, luật sư Vũ cho hay gia đình cháu bé có thể nhận bồi thường tổn thất tinh thần (60 tháng lương cơ bản, chi phí đám tang) theo phán quyết từ tòa án trong trường hợp hai bên không thỏa thuận thành.

Tội Vô ý làm chết người quy định tại Điều 125 Bộ Luật hình sự 2015, như sau: vô ý làm chết người là hành vi của một người không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây hậu quả chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hoặc người phạm tội thấy trước hành vi của mình có thể gây ra chết người nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Người phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt từ 3-10 năm tù giam.