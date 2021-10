Ngày 16-10, VKSND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Thành An (SN 1973, trú tỉnh Bình Định) về tội "Chống người thi hành công vụ".



Chiếc xe tải mà đối tượng Lê Thành An điều khiển vượt nhiều chốt kiểm dịch

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ đêm 19-9, Lê Thành An điều khiển xe tải mang BKS: 49C-184.66 lưu thông từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng sang huyện Đắk Glong.

Khi tài xế An đến Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong), cán bộ giao thông trực chốt yêu cầu dừng xe, khai báo y tế. Tuy nhiên, An không không chấp hành mà có những lời lẽ chửi bới, thách thức lực lượng chức năng và điều khiển xe chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản về việc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị, nơi có lề đường rộng, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe có tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn và ra quyết định tạm giữ phương tiện.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20-9, An đã điều khiển xe tải tông vào lực lượng đang làm nhiệm vụ, vượt qua chốt kiểm dịch, bỏ chạy vào địa bàn huyện Đắk Glong. Trước tình hình này, lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi, yêu cầu An dừng lại nhưng tài xế này không thực hiện mà điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong chỉ đạo Công an xã Đắk Som, chốt số 2 trên địa bàn xã Đắk Som lập chốt chặn, sử dụng vật cản, hạ barie để yêu cầu dừng xe. Tại đây, An tiếp tục liều lĩnh lái xe tông thẳng vào cán bộ điều khiển giao thông, tông gãy barie rồi chạy sang địa phận huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Đắk Glong tiếp tục truy đuổi và đề nghị Công an huyện Di Linh phối hợp, lập chốt chặn. Khi đến thị trấn Di Linh (sau khi bỏ chạy hơn 100km), lực lượng chức năng bố trí nhiều vật cản thì An mới dừng lại.