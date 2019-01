Tạm giữ 1 phụ nữ trong vụ đánh nhân viên an ninh hàng không gãy 4 răng

13/01/2019 19:46

Ngày 13-1, ông Lê Ngọc Ly, trưởng Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội), cho biết đơn vị đang tạm giữ Trần Thị Lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ" đồng thời củng cố hồ sơ, truy bắt đối tượng liên quan trong vụ đánh nhân viên an ninh sân bay quốc tế Nội Bài để xử lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ" quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Anh Nguyễn Văn Điệp được chăm sóc trên xe cứu thương

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11-1, anh Nguyễn Văn Điệp (nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô - Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài) đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ô tô trước sảnh E, Nhà ga T1 của sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện Trần Thị Lý (SN 1972, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang ở khu vực tầng 1 sảnh E, Nhà ga T1, có hành vi chèo kéo khách đi taxi.

Sau đó, anh Điệp yêu cầu Lý ra ngoài, không được thực hiện hành vi như vậy. Tuy nhiên, Lý không chấp hành và đến chỗ của Hoàng Văn Trường (SN 1989, ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn; là bạn của Lý) đang đứng gần.

Khi thấy nhân viên Điệp tiếp tục yêu cầu ra khỏi bãi đỗ xe thì cả Lý và Trường quay lại lăng mạ. Tiếp đó, Trường và Lý thi nhau xông tới đấm vào đầu, mặt, rồi cào cấu lên cổ của nhân viên an ninh Điệp.

Lúc này, nhân viên Điệp chỉ biết dùng tay đỡ, đẩy cả 2 đối tượng ra xa. Khi thấy có người can ngăn và lực lượng Công an đồn Công an sân bay Nội Bài cùng các an ninh khác đến hỗ trợ thì Lý và Trường liền bỏ đi.

Anh Điệp sau đó đã yêu cầu cả 2 đối tượng quay lại để làm việc nhưng Trường chạy về hướng thôn Tân Trại, xã Phú Cường. Còn Lý chạy đến chỗ để xe máy của mình và mở khóa chống trộm bánh trước định bỏ chạy nhưng nhân viên Điệp đã yêu cầu ở lại. Lúc này, Lý dùng tay phải cầm chiếc khóa chống trộm xe máy đánh mạnh vào miệng anh Điệp khiến 4 chiếc răng cửa số 11,21,32 và 33 của nhân viên an ninh hàng không này bị gãy.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập biên bản, chuyển hồ sơ sang công an huyện Sóc Sơn đề nghị khởi tố.

Tại nhà ga T1 và T2, lực lượng chức năng đều có các biển chỉ dẫn và khu vực riêng cho các taxi nhượng quyền, taxi chính thống vào đón trả khách, số điện thoại để liên hệ. Hành khách có thể theo các chỉ dẫn này để đón được taxi chính thức, tránh taxi dù.

Huy Thanh