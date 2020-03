Ngày 15-3, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Đinh Thị Thiết (SN 1982, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm".



Trong khi người dân TP HCM và cả nước đang ra sức phòng chống dịch bệnh thì thời gian gần đây, dân chơi thường kháo nhau về một tụ điểm ăn chơi với nhiều nữ tiếp viên trẻ đẹp, "chiều khách từ A tới Z". Từ thông tin này, Công an quận 1 đã vào cuộc điều tra và xác định điểm ăn chơi trác táng này chính là nhà hàng ANN trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định.

Đinh Thị Thiết tại cơ quan công an

Khoảng 24 giờ ngày 12-3, lực lượng Công an quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn The Sun trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định. Tại đây, công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 phòng. Làm việc với công an, 2 cô gái khai được Thiết môi giới bán dâm cho khách.

Nhà hàng ANN

Từ lời khai của 2 tiếp viên này, lực lượng công an đến kiểm tra nhà hàng ANN thì phát hiện ở lầu 1 có một số tiếp viên đang khiêu dâm phục vụ khách. Công an sau đó đã mời quản lý nhà hàng là Thiết về trụ sở lấy lời khai làm rõ.

Công an bắt quả tang 1 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm

Tại trụ sở công an, Thiết khai đêm 12-3, có 6 vị khách đến nhà hàng ANN để uống bia, hát karaoke. Lúc này, Thiết điều 6 tiếp viên nữ đến phục vụ thì được nhóm khách "bo" 500.000 đồng. Đến khuya, sau khi thấm hơi men, 2 vị khách gợi ý mua dâm tiếp viên thì Thiết ra giá 2 triệu đồng/lần "vui vẻ".

Hai người đàn ông sau đó đưa cho Thiết 4 triệu đồng tiền mua dâm vàđưa thêm 1 triệu đồng. Do 2 tiếp viên nhà hàng này không chịu bán dâm nên Thiết sang nhà hàng gần đó môi giới 2 tiếp viên khác đi "mây mưa" với khách. Khi cả 2 cặp đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an bắt quả tang.