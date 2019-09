Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP HCM đang tạm giữ và củng cố hồ sơ, xử lý bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1972) và ông Trần Quốc Tú (SN 1981, cùng ngụ quận 8) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Chiều 20-9, thượng sĩ Nguyễn Nhựt Huy cùng 2 chiến sĩ công an thuộc Công an phường 15 (quận 8) xuống nhà một nam thanh niên mới ra tù, mời người này lên trụ sở để làm việc. Khi thấy công an, bà Hồng ở nhà đối diện tưởng đến bắt chồng mình nên ra xô đẩy.

Trong lúc xô xát, bà Hồng nắm hạ bộ của thượng sĩ Huy. Anh Huy yêu cầu bà Hồng thả tay ra nhưng người này càng nắm chặt.

Vợ chồng ông Tú, bà Hồng



Bị bóp đau, thượng sĩ Huy đã xô người này ra nhằm mục đích làm cho bà Hồng buông tay. Tuy vậy, bà này vẫn không buông mà cắn vào ngực trái thượng sĩ Huy. Trong lúc ngã xuống đất, người phụ nữ còn dùng chân đạp vào hạ bộ của nam cảnh sát.

Chồng bà Hồng là ông Tú thấy vợ mình ngã xuống đất, nghĩ vợ bị đánh nên cũng lao vào chống người thi hành công vụ. Hai người này bị công an khống chế đưa vào trụ sở làm việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận 8 đã lấy lời khai của 2 nghi can. Thượng sĩ Huy cũng phải làm tường trình lại vụ việc.

Bà Hồng và ông Tú không kết hôn mà sống với nhau như vợ chồng. Trước khi chống người thi hành công vụ, cặp đôi này đã uống bia, rượu.

Được biết, năm 1996, bà Hồng phạm tội "Cướp giật tài sản" và trốn sang Campuchia đến năm 2013 thì trở về thụ án. Kiểm tra nhanh, bà Hồng dương tính với ma túy.