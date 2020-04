Chiều 27-4, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với 12 bị cáo gồm Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") cùng các đồng phạm về việc nhóm này hành hung dã man anh Nguyễn Mạnh Hùng (33 tuổi, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình) vào cuối năm 2018.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo thông báo của HĐXX, tại phiên tòa phúc thẩm, 7 bị cáo kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo trong đó có bị cáo Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng"); 5 bị cáo không rút kháng cáo là Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang.



Tại phiên tòa, 5 bị cáo trên không đề nghị mời luật sư bào chữa cho mình mà tự bào chữa.

Được biết, đây là phiên toà thứ 3 bị hại Nguyễn Văn Hùng vắng mặt không lý do. Tuy nhiên, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đề nghị tòa phúc thẩm cho bị cáo Trần Văn Trường và Nguyễn Như Tuynh hưởng án treo.

Để làm rõ một số nội dung vụ án liên quan các bị cáo, đại diện VKS ND tỉnh Thái Bình đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập bị hại Nguyễn Văn Hùng tới phiên tòa để xét xử đảm bảo quyền lợi bị hại, và giải quyết vụ án một cách khách quan.

Sau khi thảo luận, xét thấy sự cần thiết của bị hại để phục vụ việc xét xử, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Văn Dũng, Trần Văn Trường, Nguyễn Như Tuynh, Trần Đức Anh, Vũ Văn Giang.

Trước đó, ngày 26-9-2019, TAND huyện Đông Hưng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tội Cố ý gây thương tích đối với Tiến "Trắng" và đồng bọn.

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2019 ngày 26-9-2019 của TAND huyện Đông Hưng, tối 19-12-2018, Tiến "Trắng" cùng đồng bọn đánh đập anh Nguyễn Văn Hùng dã man tại cửa nhà hàng Hương Quê (xã Nguyên Xá) khiến anh Hùng bị thương tích 25%.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt 14 bị cáo với các mức án từ 1 năm đến 1 năm 9 tháng tù, trong đó có một bị cáo dưới 18 tuổi, có bố là liệt sỹ, được hưởng án treo, đều về tội "Cố ý gây thương tích".

Tuy nhiên, sau khi tòa tuyên án, một số bị cáo cho rằng bản án quá nghiêm khắc nên làm đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Thái Bình xin giảm nhẹ hình phạt.

Tiến "Trắng" được cho là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") đối tượng vừa bị Công an TP Thái Bình khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến 3 vụ án với các tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Cưỡng đoạt tài sản"…

Theo Ban Chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình, khoảng từ năm 2010 đến nay, qua rà soát, lực lượng công an đã xử lý 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường "Nhuê" và vợ là Nguyễn Thị Dương, hiện cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội "Cố ý gây thương tích". Trong các vụ việc này, chủ yếu là do đàn em của Đường "Nhuệ" thực hiện, Đường "Nhuệ" không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh, xử lý đối với Đường gặp nhiều khó khăn.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, với mác con nuôi của Đường "Nhuệ", Tiến "Trắng" trở thành tay chân giúp sức đắc lực cho Đường "Nhuệ". Tiến "Trắng" từng bị người dân tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình vì chưa trả nợ.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 22-4-2015, Tiến "Trắng" bị Công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác bằng mức phạt tiền 2,5 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 10-10-2016, Tiến "Trắng" tiếp tục bị Công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính 3 triệu đồng cùng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.