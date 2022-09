Ngày 28-9, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ An Đôn (SN 1977, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).



Thời gian lập biên bản vào tối 27-9 tại Trụ sở làm việc của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ông Võ An Đôn là hành khách đặt chuyến bay EK393 dự kiến xuất cảnh đi Dubai lúc 23 giờ 55 phút ngày 27-9. Ông Đôn bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do an ninh quy định tại điều 36 của Luật số 49/2019/QH14 về các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị ông Võ An Đôn liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Yên để giải quyết.

Ông Võ An Đôn từng là luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Ngày 26-11-2017, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên ban hành quyết định kỷ luật ông Đôn với hình thức xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư Phú Yên với kết luận ông Đôn "Vi phạm nghiêm trọng".

Đến ngày 21-5-2018, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Đôn đối với quyết định kỷ luật của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với ông.

Ngày 27-5-2018, ông Võ An Đôn gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp khiếu nại các quyết định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Ngày 15-11-2018, Bộ Tư pháp có quyết định giải quyết khiếu nại, không chấp nhận nội dung khiếu nại, giữ nguyên hình thức kỷ luật của ông Đôn.

Sau đó, ông Võ An Đôn khởi kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày 21-12-2018, TAND tỉnh Phú Yên thông báo trả lại đơn khởi kiện của ông Đôn. Ông Võ An Đôn liên tục gửi đơn khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện. Đến ngày 21-3-2019, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng bác nội dung khiếu nại của ông Đôn.