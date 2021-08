Ngày 6-8, Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Thịnh (SN 1989, quê Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về hành vi "Cướp tài sản".



Trước đó, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo của chị L.H.N. (SN 1996) về một vụ cướp táo tợn.

Theo đó, khoảng 10 giờ 44 phút ngày 5-8, chị N. cùng anh T.M.T. (SN 2000) đang bán hàng tại cửa hàng sữa TH True Milk trên đường Cộng Hoà, quận Tân Bình thì 1 thanh niên đi bộ vào cửa hàng lấy sữa trong ngăn mát rồi đi ra quầy tính tiền.

Khi chị N. đang làm phiếu tính tiền thì bất ngờ nam thanh niên rút con dao chuẩn bị sẵn trong người ra đe doạ, bắt đưa hết tài sản.

Nguyễn Phú Thịnh thời điểm bị công an bắt giữ

Dù bị uy hiếp nhưng chị N. vẫn nhanh trí dùng điện thoại gọi điện cho công an phường. Thấy vậy, nam thanh niên nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Phương tiện đối tượng sử dụng để đi cướp

Hình ảnh đối tượng bị camera ghi lại

Làm việc với công an, chị N. cho hay tên cướp cao khoảng 1,65m, da đen, nói giọng miền Nam, dáng người mập, mặc áo thun ngắn tay, quần lửng jean... Đối tượng tẩu thoát bằng xe máy hướng Cộng Hòa - Trường Chinh (xe tay ga màu xám đen, không rõ biển số và chủng loại).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an quận Tân Binh chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Công an phường 13 phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Công an TP HCM nhanh chóng thông báo đến các chốt kiểm dịch Covid-19 về đặc điểm nhận dạng của đối tượng để kiểm tra.

Đến 17 giờ 45 phút, công an và lực lượng tại chốt phòng, chống dịch tại ngã tư Quốc lộ 1A - Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 đã bắt giữ được tên cướp.