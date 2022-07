Sáng 19-7, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương điều tra, truy tìm nghi phạm sát hại anh Trần Cao C. (39 tuổi, quê Thanh Hóa), tạm trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.



Công an TP Hải Phòng cũng phát thông tin tìm người chứng kiến vụ việc xảy ra tối 18-7 trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) khiến anh Trần Cao C. bị 1 người đàn ông dùng dao chém tử vong.



Hiện trường vụ án xảy ra tối 18-7 trên đường Nguyễn Văn Linh khiến 1 người bị chém tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 18-7, anh Trần Cao C. đi xe máy chở một nam giới ngồi phía sau đi từ đường Nguyễn Văn Linh về nhà tại Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Khi đi đến ngã tư chân cầu vượt Lạch Tray, anh C. chạy xe tạt qua đầu một xe máy Honda Wave do một người đàn ông khoảng 40 tuổi cầm lái, chở theo một người phụ nữ cũng tầm khoảng 40 tuổi.

Sau khi bị tạt đầu xe, người đàn ông trên đã phóng xe máy đuổi theo đến đoạn trước cửa số nhà 122A Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chặn được đầu xe anh C.. Tại đây, hai bên đã lời qua tiếng lại. Liền đó, người đàn ông (chưa rõ danh tính) đã lấy con dao giắt ở yếm xe máy đuổi chém anh C., khiến anh bị thương tích nặng, chảy máu vùng đùi bên phải.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương trúng động mạch chủ gây mất máu cấp, anh C. đã tử vong.

Sau khi gây án, người đàn ông chém tử vong anh C. cùng với người phụ nữ đi cùng đã rời khỏi hiện trường.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an TP Hải Phòng đề nghị những ai đi qua hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc liên hệ cung cấp thông tin theo số điện thoại 0985.627.799.