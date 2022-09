Ngày 7-9, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Trác (44 tuổi, nguyên hiệu phó Trường THCS Long Khánh) trong vụ án dâm ô nữ sinh lớp 9.

Bị cáo nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 30 ngày 10-5, tại Trường THCS Long Khánh (xã Long Khánh, huyện Bến Cầu), Nguyễn Văn Trác (phó hiệu trưởng và trực tiếp giảng dạy môn ngữ văn) thấy cháu B.C. (SN 2007, học sinh của trường) đang nghỉ giải lao sau khi thi, Trác gọi cháu C. lên phòng làm việc riêng.

Trong phòng làm việc, Trác nói: "C. cho thầy hôn trán", cháu C. không đồng ý nhưng bị cáo vẫn đứng lên ôm cháu C. và sờ nốt ruồi trên mặt, định hôn nhưng cháu C. tránh được, dùng tay đẩy Trác ra và đi ra ngoài.

Trác tiếp tục đi theo ôm cháu C. từ phía sau, dùng tay sờ các vị trí nhạy cảm, vùng kín của cháu (bên ngoài quần áo). Cháu C. dùng tay đẩy Trác ra để chạy ra ngoài rồi báo cho các giáo viên khác trong trường.

Kết luận của cơ quan công an xác định: "Quá trình điều tra, Trác không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng với kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả thực nghiệm điều tra và lời khai của người bị hại, người làm chứng đã chứng minh được hành vi phạm tội của Trác".

Sau phần tranh luận tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Trác đồng ý các cáo buộc trong cáo trạng nêu.

Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Cầu quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trác mức án 3 năm tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi"; đồng thời cấm làm công việc quản lý, giáo dục trong 2 năm từ ngày hoàn tất hình phạt tù.

Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Trần Văn Trác bồi thường cho nạn nhân 14,9 triệu đồng.