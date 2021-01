Ngày 27-1, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết vừa phối hợp với trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian cực lớn trên địa bàn TP HCM.



Các đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tí "Trắng" 26 tuổi), Nguyễn Chí Nguyên (còn gọi là Bé "Bo", 19 tuổi) cùng ngụ quận Thủ Đức và Vũ Đình Quý (còn gọi là Tí "Đen", 20 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tý Trắng, đối tượng cầm đầu băng trộm cướp

Bé "bo"

Tí "đen"

Theo Công an quận Tân Bình, qua trinh sát địa bàn, gần đây, công an phát hiện 1 đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian tinh vi do Tí "trắng" cầm đầu.

Các đối tượng đều nghiện ma túy nặng, mang nhiều tiền án, tiền sự và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. Nhiệm vụ của Tí "trắng" là đi rình "mồi" rồi gọi cho Tí "đen" và Bé "bo" ra tay trộm cắp tài sản. Bé "bo" có hình dáng ăn mặc như thư sinh nhưng có tài bẻ khoá xe nổi danh ở TP HCM. Chỉ cần 10 giây, hắn đã bẻ và trộm 1 chiếc xe máy dễ như trở bàn tay.

Dụng cụ hành nghề của băng trộm

Nhiều xe gian được công an thu giữ

Sau những phi vụ "đá xế", bọn chúng thường về chung cư cao cấp để ẩn náu. Nếu bị động, các đối tượng nhanh chóng thay đổi chỗ ở và khung giờ hoạt động để tránh bị phát hiện.

Tài sản mà nhóm đối tượng này nhắm đến là các loại xe SH, tay ga, xe côn... có giá trị cao. Tài sản trộm cắp được bọn chúng không cất giữ mà liên hệ bán trực tiếp cho nghi phạm mua xe gian để tẩu tán tài sản.

Sáng 23-1, khi các đối tượng tiếp cận bẻ khóa chiếc SH Mode ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1 rồi đem bán cho một người tên H. ở quận Bình Thạnh với giá 14 triệu đồng. Xong xuôi, bọn chúng quay lại quận Tân Phú trộm tiếp xe máy hiệu Sonic và bán tiếp cho H. ở khu vực giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Ngay lúc này, trinh sát ập vào bắt giữ Tí "Đen", Tí "Trắng, Bé "Bo" và một số người tham gia đang mua bán xe gian.

Tại cơ quan công an, Tí "Trắng" và đồng bọn khai đã thực hiện 16 vụ trộm xe máy ở quận 1, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp.

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ tổng cộng 12 xe máy các loại cùng nhiều phụ kiện xe máy, biển số xe giả.