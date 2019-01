Thanh niên trộm 455 lượng vàng trong 6 năm bị khởi tố

26/01/2019 13:32

Ngày 26-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991; ngụ khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo Phòng PC02, đến thời điểm này, công an xác định từ năm 2012 đến 2018, Tuấn trộm ít nhất 455 lượng vàng tại tiệm vàng mà bị can này làm việc ở TP Hội An. Cơ quan điều tra xác định Tuấn đã lợi dụng sự tin tưởng và sơ hở của chủ tiệm nên trộm vàng mỗi ngày mỗi ít.

"Tuấn được chủ tiệm vàng tin tưởng phân công trông coi tiệm vàng. Cứ mỗi buổi sáng, Tuấn sắp xếp vàng ra trưng bày, đến chiều lại sắp vào nên Tuấn có cơ hội ra tay trộm tài sản" – lãnh đạo Phòng PC02 chia sẻ và cho biết trước đó lực lượng chức năng đã đưa Tuấn đến thực nghiệm hiện trường vụ trộm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 15-1, Tuấn và anh trai đem đến một cửa hàng vàng bán hơn 230 lượng vàng tây gồm nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, tằm đeo bông tai và lắc tay có giá trị hơn 5 tỉ đồng thì bị phát hiện.

Tuấn và anh trai mang 230 lượng vàng đi bán thì bị phát hiện

Tại công an, ban đầu Tuấn khai gần 15 kg vàng đó là do cha ông của mình để lại, sau đó lại khai rằng của mình nhặt được. Tuy nhiên, sau cùng Tuấn khai rằng đã trộm vàng của chủ tiệm trong vòng 6 năm (từ 2012-2018) trong quá trình làm thuê tại đây. Đối tượng này sau đó tiếp tục giao nộp thêm cho công an hơn 220 lượng vàng mà y cất giấu tại nhà.

Người dân sinh sống gần nhà Tuấn cho biết gia đình Tuấn có 3 anh chị em. Ba mẹ Tuấn buôn bán nhỏ. Gia đình trước đây khá khó khăn. Dù vậy, kể từ thời điểm Tuấn làm việc tại tiệm vàng thì gia đình Tuấn phất lên như diều gặp gió.

Tr.Thường