Ngày 1-11, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nghi phạm dùng dao cướp tài sản trên địa bàn.



Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 30-10, chị Phan Thị Cẩm T. (20 tuổi, tạm trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đi làm về. Trong lúc mở cổng để dắt xe máy vào phòng trọ thì bất ngờ có một nam thanh niên áp sát từ phía sau và dùng dao kề vào cổ.

Nghi phạm Lê Hồng Hải tại cơ quan công an (ảnh: D.H)

Trong lúc giằng co, con dao đã cứa vào cổ chị T. gây ra vết thương dài 1,5cm.

Sau khi cướp được điện thoại của chị T, đối tượng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận nguồn tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Khánh Bắc tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng vào cuộc, truy xét đối tượng.

Đến 19 giờ 30 ngày 31-10, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào phòng trọ tại Kiệt 742 đường Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và khống chế bắt gọn nghi phạm Lê Hồng Hải (31 tuổi, trú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận do 4 tháng vừa qua thất nghiệp, cần tiền tiêu xài, ăn chơi nên đã gây ra vụ cướp.