Chiều 26-4, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ 12 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25-4, Phòng CSHS, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè đột nhập phần đất của anh L. V. Đ (ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) phát hiện 12 người có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc.

Hiện trường sòng lắc tài xỉu tại huyện Cái Bè

Công an tạm giữ các đối tượng và 1 tấm bạt có ghi chữ tài xỉu, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 6 hột xí ngầu, 9 điện thoại di động và hơn 42 triệu đồng.

Tụ điểm cờ bạc này do T. N. V (sinh năm 1986, ngụ ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) đứng ra tổ chức.

Trước đó, trưa 25-4, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP HCM (Bộ Công an) đột kích vào căn nhà giữa cánh đồng lúa ấp Hưng, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành phát hiện gần 17 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền do Phạm Văn Ran và Phạm Quang Khánh (con ông Ran) tổ chức

Các con bạc bị bắt tại trường gà huyện Châu Thành

Công an tạm giữ 17 đối tượng có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: 9 xe máy, 1 cân, 19 cặp cựa, 43 cuộn băng keo, 1 kính nhữ gà, 17 điện thoại và 45 triệu đồng. Tụ điểm được phát hiện nằm rất xa tuyến đường chính, đường vào rất khó khăn và nằm giữa cánh đồng rất khó phát hiện.

Theo cơ quan Công an, tụ điểm này nằm giữa vườn mít, cách xa nhà dân. Các con bạc che bạt và kéo điện ra vườn mít để tổ chức đánh bạc.