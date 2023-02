Khoảng 10 giờ ngày 16-2, lực lượng công an đã có mặt tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D có trụ sở tại khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để kiểm tra. Công an yêu cầu người có trách nhiệm tại trung tâm đăng kiểm cung cấp hồ sơ, các tài liệu liên quan. Đồng thời tiến hành niêm phong một số máy móc, tài liệu liên quan.



Chiều cùng ngày, trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D đóng cửa, ngừng hoạt động. Các phương tiện đến kiểm định ở đây đều phải di chuyển đến nơi khác.

Chiều ngày 16-2, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 37-09D đóng cửa.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An chưa đưa ra thông tin về việc khám xét, kiểm tra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D.

Được biết, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-09D do ông Ngô Xuân Sơn làm giám đốc. Đây là 1 trong 9 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa, nhận và môi giới hối lộ" diễn ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Công an khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An về tội "Nhận hối lộ". Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quý Khánh (56 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trinh Tài (54 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm), Nguyễn Viết Đức (Phó giám đốc Trung tâm) cùng 5 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ, 3 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.