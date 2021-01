Ngày 17-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can: Lưu Quang Thượng và Trần Công Oanh, nguyên chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Văn Hồng, nguyên cán bộ xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Lưu Quang Thượng - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo tài liệu của cơ quan công an, từ năm 2013 đến 2018, Lưu Quang Thượng (SN 1954), nguyên chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn từ tháng 6-2004 đến tháng 9-2014; Trần Công Oanh (SN 1960), nguyên chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn từ tháng 10-2014 đến tháng 7-2020; Nguyễn Văn Hồng (SN 1980), nguyên công chức địa chính UBND xã Nghi Tiến trong thời gian từ tháng 1-2012 đến tháng 9-2020, đã cấu kết với nhau lập hồ sơ khống trong quá trình thực hiện hỗ trợ chế độ diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai.

Cụ thể, 3 người này đã lập hồ sơ khống để rút ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 805.102.700 đồng. Sau khi rút được tiền, những người này chỉ lập hồ sơ chi trả cho người dân trên địa bàn xã với số tiền 83.026.500 đồng. Số tiền còn lại trên 720 triệu đồng những người này dùng chi cho các các hoạt động khác mà không có chứng từ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.