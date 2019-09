Ngày 10-9, lãnh đạo Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết Công an quận đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương truy bắt Nguyễn Thanh Thư (SN 1980, trú tại Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9-9, ông Vũ Đình Mạnh (SN 1976, trú tại Thiên Lôi, phường Nghĩa Xá, Lê Chân) mời gần chục anh em đến nhà uống rượu. Trong số này có em rể ông Mạnh là T.V.K. (SN 1986, trú tại Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân) và Nguyễn Anh Thư.



Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi rượu đã ngà say, giữa anh K. và Thư đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Liền đó, Thư vớ được con dao nhọn đang để ở trên mâm túm cổ áo K. đâm 1 nhát trúng cổ. Hậu quả, anh Khoa thiệt mạng tại chỗ do vết thương vào chỗ hiểm.

Gây án xong, Nguyễn Thanh Thư bỏ trốn khỏi hiện trường.