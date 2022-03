Ngày 2-3, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can T.V.B. (17 tuổi, trú xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



T.V.B. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an huyện Diễn Châu nhận được tin tố cáo từ gia đình cháu C.Q.P. (SN 2009, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) về việc cháu P. bị một nam thanh niên có hành vi cưỡng hiếp.

Sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo, Công an Diễn Châu đã vào cuộc điều tra. Qua quá trình xác minh cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp T.V.B. để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu B. đã khai nhận ngày 23-1 vừa qua, B. đã rủ em P. đi chơi rồi đưa đến nhà một người bạn ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Tại đây, B. đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của cháu P.. Tiếp đó, ngày 24-1, B. lại đưa P. đến nhà của mình chơi rồi tiếp tục giở trò đồi bại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ.