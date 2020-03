Sau khi gây án, Tư chở Thuấn đến nhà bạn là Võ Duy Linh (quận Tân Bình, TP HCM). Tại đây, khi Linh hỏi thăm, Thuấn và Tư đã kể cho Linh nghe toàn bộ sự việc ẩu đả mới xảy ra. Trước khi chở Thuấn vào bệnh viện băng bó vết thương, Linh đã nhắn tin nhờ Doanh Văn Bảo đưa Thuấn đi trốn nên Bảo đã đưa Thuấn đến nhà anh Trần Như Anh Đức (tỉnh Bình Dương) tạm lánh. Trong thời gian bỏ trốn, Thuấn nhắn tin hỏi mượn Linh 500.000 đồng và hẹn gặp trước cổng công ty Thuấn từng làm việc. Khi Bảo đến nhận tiền thay Thuấn thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Thuấn bị bắt ngay sau đó, riêng Tư ra đầu thú vì biết không thể thoát tội.



Sở dĩ công an xuất hiện ngay điểm hẹn là do Linh nhận ra việc không báo cơ quan chức năng kịp thời về hành động phạm pháp của bạn là hành vi sai trái nên đã báo tin và hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình truy bắt 2 đối tượng. CQĐT khẳng định việc Linh biết Thuấn phạm tội mà không báo, còn đưa đi trốn là hành vi có dấu hiệu phạm vào tội "Che giấu tội phạm". Tuy nhiên, Linh đã lập công khi phối hợp với công an bắt giữ tội phạm nên cơ quan pháp luật không xử lý hình sự Linh về tội "Che giấu tội phạm".

Đối với anh Đức, CQĐT xác định dù cho ở nhờ nhưng anh Đức không hay biết hành vi phạm pháp do Thuấn gây ra. Anh này chỉ nghe Bảo nói Thuấn xích mích với người khác và bị người ta dùng chai bia đánh trúng tay. Vì vậy, việc làm của anh Đức không cấu thành tội "Che giấu tội phạm".

Xử sơ thẩm mới đây, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Thuấn và Tư mỗi người 15 năm tù cùng về tội "Giết người"; bị cáo Bảo 1 năm tù giam về tội "Che giấu tội phạm".