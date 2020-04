Trưa 17-4, Công an tỉnh Long An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang thụ lý điều tra vụ Cướp tài sản là thuốc lá xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh.



Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20-3, Nguyễn Phúc Hậu (SN 1997, ngụ ấp 3, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) rủ Trần Công Đức (SN 1996, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Hà Ngọc Châu Tuấn (SN 1999, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) dùng ôtô rảo quanh tỉnh lộ 830. Khi đến Trạm thu phí thuộc tỉnh lộ 830, các đối tượng phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe máy chở thùng xốp nghi có chứa thuốc lá ngoại nhập lậu nên lái ôtô bám theo.

Khi đến đoạn đường váng thuộc ấp 1A, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, Đức điều khiển ôtô ép xe máy của người thanh niên. Biết gặp chuyện không hay, nam thanh niên chạy vào nhà một người dân và truy hô cướp nên 3 đối tượng bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Phúc Hậu tại cơ quan công an

Lúc này, lực lượng tuần tra phát hiện nên cùng người dân truy đuổi và bắt được Đức và Tuấn cùng phương tiện khi chúng gây tai nạn với xe máy của người đi đường. Tang vật thu giữ gồm 1 chai khí gas, 1 roi điện, 1 gậy ba khúc, 1 khẩu súng có nòng súng bằng kim loại màu đen (công cụ hỗ trợ) cùng 3 viên đạn màu xanh, 9 viên đạn công cụ hỗ trợ và nhiều tang vật khác.

Sau đó, Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ đối tượng Hậu, đồng thời thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn (công cụ hỗ trợ), hộp tiếp đạn có 8 viên đạn.

Kết quả điều tra xác định khoảng đầu năm 2020, Hậu, Đức và Tuấn quen nhau nên bàn bạc đi cướp thuốc lá của những người vận chuyển bằng xe máy trên các tuyến đường, thuộc địa bàn tỉnh Long An để đem bán lấy tiền tiêu xài.

Theo đó, các đối tượng thuê ôtô tự lái, Hậu mua súng (công cụ hỗ trợ), gậy 3 khúc, roi điện để đi cướp. Các đối tượng thường xuyên rảo trên một số tuyến đường, khi phát hiện người vận chuyển thuốc lá bằng xe máy thì đuổi theo ép sát xe và cướp. Nếu người vận chuyển thuốc lá chống trả thì bọn chúng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tấn công. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã cướp thành công một số vụ.

Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Hậu, Đức và Tuấn về hành vi cướp tài sản; đồng thời tích cực hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố các đối tượng trên.