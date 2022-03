Ngày 25-3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) "được thả về và chỉ bị phạt hành chính". Nguồn tin của Báo Người Lao Động và các cơ quan chức năng khẳng định đây là thông tin sai sự thật.



Theo Công an TP HCM, ngay sau khi khởi tố bị can và bị bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị áp giải đến trại T30 của Công an TP HCM ở huyện Củ Chi.

Bà Hằng bị tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Nhà bà Nguyễn Phương Hằng

Người dân xem Công an TP HCM khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng

Trong quá trình Công an TP HCM xác minh đơn tố cáo của nhiều cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành khuyến cáo, phân tích của các cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh Youtube, Facebook... để thông tin sai sự thật. Công an TP HCM đã ít nhất 4 lần mời bà Nguyễn Phương Hằng lên nhắc nhở nhưng bà không hợp tác. Đến nay, sau khi bị tạm giam, bà Hằng đã thay đổi thái độ, hợp tác với công an.

Một nguồn tin khác xác nhận Công an tỉnh Bình Dương sẽ chuyển đơn tố cáo của các cá nhân đến Công an TP HCM để điều tra. Theo đó, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Hằng, gồm đơn của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên).