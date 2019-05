Thực hư thông tin thiếu úy hình sự là chủ mưu vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

08/05/2019 12:55

Trưa nay 8-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Đặng Đức Đang Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã bác bỏ thông tin 1 thiếu úy công an bị bắt vì liên quan tới tới vụ sát hại nữ sinh giao gà C.M.D ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xôn xao về thông tin liên quan đến vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở TP Điện Biên và chiều 30 Tết vừa qua, tức ngày 4-2-2019. Cụ thể, từ tối 7-5, một số trang fanpage trên mạng xã hội Facebook như: "An ninh mạng AK47", "Hoa Hồng Thép"… tung tin Cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam "Thiếu uý công an hình sự tỉnh Thái Nguyên tên là N.H.A., người vừa bị sa thải khỏi ngành công an nhân dân trước đó".



Fanpage HOA HỒNG THÉP thông tin về vụ việc - Ảnh chụp màn hình

Các fanpage này còn lý giải vì sao Thiếu uý N.H.A. quen biết Vì Văn Toán và nạn nhân C.M.D. Fanpage cũng nói rõ động cơ N.H.A. lên kế hoạch và thuê nhóm Toán để sát hại C.M.D.. Những thông tin trên đã thu hút hàng ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội facebook.

Trưa 8-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Đặng Đức Đang Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết thông tin trên là bịa đặt, sai sự thật. Qua xác minh Công an tỉnh Điện Biên cũng đã thông tin là chưa bắt giữ, tạm giam đối tượng nào có hình ảnh và thông tin như các trang fanpage nêu.

"Đối với chiến sỹ fanpage nêu là Thiếu uý hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên từng công tác ở một đơn vị Công an khác và đã ra khỏi ngành. Người này cũng không bị bắt như tin đồn"- Đại tá Đang nhấn mạnh.

Các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh viên giao gà C.M.D.

Liên quan đến vụ án mạng được dư luận đặc biệt quan tâm, trước đó, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết qua quá trình đấu tranh, làm rõ, cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã xác định Vì Văn Toán (SN 1982, ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có vai trò chủ mưu trong vụ nữ sinh viên C.M.D. bị hiếp dâm, sát hại.

Cơ quan điều tra cho biết theo nhận định ban đầu, Bùi Văn Công (44 tuổi, trú đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) là người lên kế hoạch dụ nữ sinh D. đi giao gà để bắt cóc, cướp tài sản. "Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác các lời khai của các bị can khác cộng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đơn vị đã chứng minh được vai trò chủ mưu của Vì Văn Toán trong vụ án"- đại tá Tủa nêu rõ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng công an đã bắt giữ, khởi tố 10 người liên quan đến cái chết của nữ sinh viên C.M.D. gồm: Vì Văn Toán; vợ của Toán là Vì Thị Thu, Bùi Văn Công và vợ là Bùi Kim Thu, Phạm Văn Nhiệm và anh trai Phạm Văn Dũng, Lường Văn Lả (SN 1991, cùng trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Cầm Văn Chương (SN 1974), Lường Văn Hùng (SN 1991, cùng trú xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (SN 1984, trú phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) về các tội danh Giết người; Cướp tài sản; Hiếp dâm; Bắt giữ người trái pháp luật; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Ng. Hưởng