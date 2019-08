Ngày 2-8, một lãnh đạo VKSND huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã cử kiểm sát viên tiến hành giám sát quá trình thực nghiệm hiện trường vụ án chủ nhà hiếp dâm nữ giúp việc tật nguyền.



Bị can Đặng Ngọc Thủy được dẫn giải về nhà riêng để thực nghiệm hiện trường

Theo đó, chiều tối 1-8, Công an huyện Ea H’leo đã phối hợp cùng VKSND cùng cấp dẫn giải bị can Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo) về nhà riêng của bị can để thực nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án hiếp dâm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập bị hại là chị N.T.L.Q (SN 1987, quê Phú Yên) và các nhân chứng gồm vợ, con gái bị can Thủy và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đến hiện trường để tiến hành quá trình thực nghiệm.

Được biết, kết quả thực nghiệm hiện trường phù hợp với lời khai của bị hại và các nhân chứng. Tuy nhiên, bị can Đặng Ngọc Thủy không thừa nhận mình đã nhiều lần hiếp dâm cô gái giúp việc.

Kết quả thực nghiệm hiện trường cơ bản phù hợp với lời tố cáo của bị hại

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2016, chị N.T.LQ vào giúp việc cho gia đình ông Thủy. Ngày 22-12-2017, ông Thủy đã 4 lần không chế, thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị Q. Tiếp đó, ngày 6-8-2018, ông Thủy tiếp tục dùng vũ lực cưỡng hiếp chị Q. nên nạn nhân đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an.

Trước đó, Báo Người Lao Động liên tục phản ánh, chị Q. được chính quyền xác nhận là người bị khuyết tật nặng, chân rất yếu, nói rất khó khăn. Ngày 22-12-2017, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, ông Thủy đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm chị Q. Khi thực hiện hành vi đồi bại, ông Thủy đều khóa cửa, khống chế trong khi chị Q. rất yếu ớt nên không chống cự được. Sau khi xảy ra sự việc, bà Phạm Thị M. (vợ ông Thủy) vì sợ ảnh hưởng đến các con nên đã đứng ra dàn xếp, năn nỉ chị Q. không làm đơn tố cáo. Ông Thủy cũng đã viết giấy cam đoan không xâm hại đến thân thể chị Q. nữa.

Bị can Đặng Ngọc Thủy nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Tuy nhiên, đến ngày 6-8-2018, trong lúc bà M. vắng nhà, ông Thủy tiếp tục giở trò đồi bại với chị Q. Ngay sau đó, chị Q. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Ngọc Thủy để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trao đổi với phóng viên, bà M. tiết lộ không chỉ mình chị Q. mà 5 người giúp việc trước cũng bị ông Thủy có những hành vi sàm sỡ hoặc hiếp dâm. Tuy nhiên, ông Thủy phủ nhận.