Ngày 20-8, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết đã bàn giao 2 đối tượng có lệnh truy nã cho Công an TP Tân An, tỉnh Long An để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tối 19-8, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Phước Lập, huyện Tân Phước đang tuần tra kiểm soát thì phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Nhận thấy đối tượng khai báo quanh co nên tổ công tác mời về trụ sở Công an xã Phước Lập làm việc.

Đối tượng Nguyễn Thanh Châu (áo đỏ) và Nguyễn Hoàng Vũ bị lực lượng công an bắt giữ

Tại đây, đối tượng khai tên Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1993; ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), đang bị Công an TP Tân An truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Phước đã bắt giữ đồng bọn của Vũ là Nguyễn Thanh Châu (SN 1993; ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) – đối tượng cũng đang bị Công an TP Tân An truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Cả 2 đối tượng này thuê một căn nhà tại xã Phước Lập để trốn truy nã.