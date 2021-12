Sáng 25-12, Công an tỉnh Tiền Giang phát đi thông báo kêu gọi những ai là bị hại của băng nhóm cướp giật tài sản liên tỉnh hãy liên hệ trung tá Nguyễn Văn Bền, điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh (số điện thoại 0914.693.921) để được giải quyết.

Clip: Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản trong đêm Giáng sinh

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 24-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an các địa phương và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Trần Thanh Nguyên (SN 1993; ngụ xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) do hành vi cướp giật tài sản.

Kẻ cướp giật Trần Thanh Nguyên và tang vật

Tang vật thu giữ gồm 5 sợi dây chuyền và 1 xe máy biển kiểm soát 63P1-444.52. Qua điều tra bước đầu, Nguyên khai nhận chỉ trong ngày 24-12 đã một đối tượng có tên thường gọi là Hận thực hiện 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre và huyện Cai Lậy, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Trần Thanh Nguyên làm việc với cơ quan điều tra

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Trần Thanh Nguyên cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước.