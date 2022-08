Ngày 7-8, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phá chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Phượng (SN1987), trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.



Nguyễn Cảnh Phượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6-2022 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận đã liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản .Theo các bị hại, quá trình đang đi trên đường mang túi xách, hoặc vừa đi xe máy vừa sử dụng điện thoại di động thì bị một đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn, dán kín biển số, áp sát và bất ngờ cướp giật tài sản rồi phóng xe bỏ chạy.

Việc xảy ra nhiều vụ cướp giật trong thời gian ngắn đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân, mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Nguyễn Cảnh Phượng áp sát xe máy, cướp tài sản của người dân giữa ban ngày - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6-8, sau quá trình điều tra cũng cố chứng cứ, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Nguyễn Cảnh Phượng. Tại cơ quan công an bước đầu Phượng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản của người đi đường tại địa bàn Nghi Lộc và các vùng lân cận với tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc thông báo những ai là bị hại liên quan tới đối tượng Nguyễn Cảnh Phượng, kịp thời liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc để phối hợp giải quyết.